2023/08/24 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ هنأ رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس نقابة المحامين العراقيين. وقال رشيد، في تغريدة له، تابعتها وكالة ايرث نيوز “بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس نقابة المحامين العراقيين، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى المحامين في ربوع بلدنا”. وأضاف: “نستحضر أدوارهم المهمة في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون وخدمة المواطنين، […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يهنئ نقابة المحامين بذكرى تأسيسها أولاً على ايرث نيوز.