النزاهة تضبط محاسباً في مديرية شباب ورياضىة بغداد الرصافة متلبساً بتداول أموال مسروقة 

2023/08/24 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، ضبط محاسباً في مديرية الشباب والرياضة بغداد متلبساً بتداول أموال مسروقة. وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان “شكوى وردت لمكتب تحقيق الهيئة في بغداد تتضمَّن إقدام محاسبٍ يعمل في مُديريَّة شباب ورياضة بغداد – الرصافة على ممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين […]

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