2023/08/24 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/أعلنت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اليوم الأربعاء عن إستكمال جميع الإستعدادات للمشاركة ضمن الجهد الخدمي لوزارة النقل بالتزامن مع قرب حلول الزيارة المليونية لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وقال مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عاجل، في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “إستناداً لتوجيهات وزير النقل رزاق […]

ظهرت المقالة الخطوط الجوية العراقية تستكمل جميع الاستعدادات للمشاركة في خدمة زائري الأربعينية أولاً على ايرث نيوز.