2023/08/24 | 16:53 - المصدر: ببجي موبايل

تحتفل لعبة الباتل رويال الأشهر في العالم بالدورة التاسعة عشر من الألعاب الآسيوية عبر طور سباقاتٍ تنافسيٍ جديد!

بغداد، العراق – 24 أغسطس 2023: أطلقت ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الهواتف الذكية في العالم، طورًا جديدًا باسم Off-Road Racing والذي يهدف إلى منح اللاعبين تجربة مثيرة وتنافسية قُبيل دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر القادمة. ويستلهم هذا الطور مراحله من الرياضات الواقعية المحتدمة، مثل القفز بالمظلات وسباقات الطرق الوعرة وإطلاق النار على الأهداف-- ليضع الجميع أمام تحدٍ لا يُضاهى!

ومع توفره الآن في اللعبة، يضع طور Off-Road Racing أربعة فرق مكونة من أربعة لاعبين في مواجهة بعضهم في سباقٍ لا مثيل له. كما سيشارك اللاعبون على خريطة Miramar في سباقٍ متعدد المراحل ويواجهون مجموعة متنوعة من التحديات على طول الطريق.

وستبدأ الفرق بالقفز بالمظلات إلى مواقع البداية قبل أن تتجهز خلف عجلة القيادة لسباق مركبات مثير. ويجب على اللاعبين إتمام الوصول إلى أربع «محطات للفحص» خلال هذا السباق قبل الوصول إلى خط النهاية. ويعد الحفاظ على توازن السيارة وسرعتها أمران أساسيان للفوز بهذه السباقات، فضلًا عن ضرورة التعاون بين أعضاء الفريق ووضع استراتيجياتٍ تقودهم نحو الفوز.

وبمجرد الوصول إلى إحدى محطات الفحص خلال السباق، سيتنافس اللاعبون على اصطياد أهدافٍ متحركة لتحقيق أعلى عددٍ ممكنٍ من النقاط وهو ما يُخوِّلهم من التقدم. ويمكن للاعبين ملاحظة أن بعض الأهداف تمنحهم نقاطًا أعلى من غيرها. كما يجدر الإشارة إلى إنه كلما كان الفريق سريعًا في إتمام تحديات محطات الفحص، كلما اقترب أكثر من النصر.

ومن الواضح أن السرعة مهمةٌ في هذا الطور. وبالتالي، من الطبيعي إعلامكم بوجود أهدافٍ على جانبيّ الطريق بين «محطات الفحص»، والتي ستمكنكم من الحصول على عناصرٍ تعزز من سرعة مركباتكم للاندفاع صوب خط النهاية.

وتقام الألعاب الآسيوية كل أربع سنوات وتعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية، كما أنها تجذب أفضل الرياضيين من مختلف أنحاء آسيا. وفي سبتمبر 2023، ولأول مرة على الإطلاق، سيتنافس الرياضيون في الدورة التاسعة عشر وجهًا لوجه في نسخة مخصصة من ببجي موبايل لدورة الألعاب الآسيوية، في طور Off-Road Racing الجديد على وجه التحديد، للحصول على فرصة للظفر بالميدالية الذهبية.

ويمكن لجميع اللاعبين تجربة طور Off-Road Racing الجديد الآن في لعبة ببجي موبايل، قبل البدء في تشجيع الرياضيين المحترفين الذين سيتنافسون في الدورة التاسعة عشر من الألعاب الآسيوية. وسيحصل اللاعبون الذي يثبتون مهاراتهم في الطور الجديد على مكافآت إضافية داخل اللعبة.

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