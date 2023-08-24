طائرة العراق تخسر أمام تايلاند وتفقد فرصة التأهل لبطولة آسيا المقبلة

2023/08/24 | 17:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للكرة الطائرة، يوم الخميس، أمام تايلاند ضمن منافسات المراكز الترتيبية في البطولة الآسيوية للرجال الجارية في مدينة أرومية الإيرانية.

خسارة العراق جاءت بثلاثة أشواط لشوط وحيد بواقع 25-22، 19-25، 20-25، 18-25، وسيلعب المنتخب يوم غد على أحد المركزين الحادي عشر أو الثاني عشر، مع فريق تحدده لجنة البطولة في ضوء نتائج مباريات المنتخبات المتبقية.

وبخسارة اليوم يفقد المنتخب العراقي فرصة التأهل المباشر إلى نهائيات البطولة الآسيوية المقبلة.

وكان منتخب العراق قد خسر أمس أمام منتخب الصين تايبيه بثلاثة أشواط للاشيء بواقع 19-25، 18-25، 18-25.

وحقق منتخب العراق فوزاً وحيدا في البطولة على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع 25-21، 25-16، 14-25، 22-25، 15-12.