رئيس حكومة كوردستان ووزيران تركيان يؤكدان ضرورة استئناف تصدير نفط الإقليم عبر جيهان

2023/08/24 | 17:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان ووزيرا الخارجية والطاقة والموارد الطبيعية التركيين ضرورة استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مسرور بارزاني استقبل، اليوم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وفي الاجتماع، الذي حضره وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، جرى التباحث، وفق البيان، بشأن آخر المستجدات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية توطيد آفاق العلاقات مع تركيا، ولا سيّما في مجال التجارة وتسهيل حركة المرور والسياحة لدى الجانبين.

كما شهد الاجتماع، تأكيداً على ضرورة وأهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وتذليل كل العقبات والمشاكل التي تواجه هذه العملية، وذلك لأن وقف عمليات التصدير قد أثر سلباً، وألحق الضرر بجميع الأطراف المعنية.

وفي سياق آخر من المباحثات، ناقش الجانبان المشروع المعروف باسم (طريق التنمية) الذي يهدف لربط دول الخليج والعراق بتركيا وباقي دول العالم عبر خط للسكك الحديدية.

وبهذا الصدد، جدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة تنفيذ المشروع بموافقة إقليم كوردستان والتنسيق معه، وبما يحقق مصلحة جميع المواطنين ومختلف المكونات في العراق.

وأعرب وزير الخارجية التركي عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، كذلك أبدى استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في المجالات كافة.

وبعد ذلك، أكد رئيس الحكومة ووزير الخارجية التركية في تصريح لوسائل الإعلام، على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في سبيل إحلال الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة عامة.