نينوى.. الكشف عن نسب التحديث وعدد المرشحين للانتخابات المحلية

2023/08/24 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

كشف مسؤول إعلام مفوضية الانتخابات في محافظة نينوى سفيان المشهداني، اليوم الخميس (24 آب 2023)، عن آخر نسب تحديث سجلات الناخبين في المحافظة.

وقال المشهداني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "نسب تحديث سجلات الناخبين في عموم أقضية ونواحي محافظة نينوى بلغت 195925 مواطنا".

وأضاف أن "عدد المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات بلغ 680 مرشحا، فيما بلغت عدد التحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات والتي تقدمت بطلب إلى المفوضية 20 تحالفا وكيانا انتخابيا، فضلا عن 3 تحالفات خاصة بكوتا الأقليات".

وتشهد محافظة نينوى، حراكاً سياسياً واسعاً ومبكراً استعداداً للانتخابات المحلية المقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والتي ستُنتج الحكومات المحلية في المحافظات العراقية المختلفة، وفقاً للدستور، الذي منح تلك الحكومات صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها.

وتتنافس القوائم الانتخابية على 31 مقعداً في انتخابات نينوى، موزعة على عدة مدن، أبرزها الموصل والبعاج والحضر وربيعة وتلعفر وسنجار وتلكيف والحمدانية ومناطق سهل نينوى، منها 3 مقاعد للأقليات الموجودة في المحافظة التي تزخر بتنوع ديني واسع.