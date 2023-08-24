ليلى علوي تعتذر عن حضور تكريمها في مهرجان مسرحي بعد تعرضها لانتقادات

2023/08/24 | 17:34 - المصدر: العربي الجديد

اعتذرت الفنانة المصرية ليلى علوي، الخميس، عن قبول تكريمها في الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، المقررة إقامته بين 1 و8 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت علوي في نص اعتذارها الذي وجهته إلى رئيس المهرجان: "نظراً لظروف خارجة عن إرادتي متعلقة بارتباطات فنية وسفر ترتب عليها اضطراري للاعتذار عن التكريم الذي كنت أتمنى التواجد في القاهرة لاستلامه من حضراتكم وتشرفت به كثيراً".

وأضافت: "يبقى المسرح دائماً هو البيت الأول للفنان الذي يتلمس منه حب الجمهور المباشر له وتبقى خشبة المسرح لها مكانة خاصة لأي فنان"، معبرةً عن شكرها وتقديرها لاختيارها.

ومنذ إعلان تكريم ليلى علوي، الثلاثاء الماضي، تعرض القائمون على المهرجان لانتقادات شديدة، خصوصاً أن لا علاقة لها بالمسرح التجريبي، وزاد من حدّة الهجوم، تصريح مدير المهرجان الممثل أيمن الشيوي، أنّ تكريم الممثلة المصرية يعود لكونها اسماً مهماً وجذاباً للدعاية.

وأعرب الناقد المسرحي محمد الروبي عن اندهاشه من تكريم علوي عبر "فيسبوك"، قائلاً: "لا أعرف ما الذي يقصده الذين يبررون الأمر بتسويق المهرجان؟ تسويقه لمن؟ وأين؟ وكيف؟ بل ما الذي تعنيه هذه الكلمة أصلاً؟".

وأضاف: "يا أهل التسويق... فارق كبير بين السينما والمسرح... فارق كبير بين شعبية السينما وشعبية المسرح... فارق كبير بين فن شعبي وآخر نخبوي... وخاصة إذا ما زادت النخبوية بصفة اسمها التجريب".

بدوره، كتب الناقد جمال عبد القادر عبر "فيسبوك": "يعني ايه اختيار ليلى علوي، لأنها عنصر جذب! هو ده افتتاح مهرجان ولا مطعم وعايز رواج وزباين، لو مش فاهم يعني مسرح وتجريبي كمان، سيب مكانك للي فاهم، يعني التاريخ والموهبة ومشوار عمر اتعمل فيه أعمال عظيمة كل ده مش مهم ما دام صاحبه مش عنصر جذب!! خلاص كرموا صافيناز أو لورديانا أهم عناصر جذب قاتلة".

وسخرت الناقدة المصرية فايزة هنداوي، من تصريح مدير المهرجان، وكتبت عبر فيسبوك: "مهرجان المسرح التجريبي يكرم ليلى علوي، البروباغندا أهم من المسرح، والشو أهم من قيمة المهرجان وأهدافه الحقيقية، مع كل التقدير لليلى علوي، كنجمة سينما متميزة لكن المسرح والتجريبي!؟ طب ازاي يا جدع... بصوت عادل إمام".

وكان القائمون على المهرجان قد أعلنوا قائمة المكرمين التي شملت بجوار ليلى علوي، المخرجين خالد جلال وناصر عبد المنعم، ومصمم الديكور حازم شبل، والناقد جلال حافظ، إضافة إلى كل من سلطان البازعي (السعودية)، عواد علي (العراق)، محمد العامري (الإمارات).