في ديالى.. " لعنة برج" تفتك بمنطقة سكنية ودعوى عاجلة

2023/08/24 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن مسؤول حكومي، اليوم الخميس (24 آب 2023)، عن إصابة 24 مدنياً بالسرطان بسبب لعنة برج للاتصالات.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ"بغداد اليوم"، ان "برج اتصالات لإحدى شركات الهاتف النقال تحول الى لعنة في منطقة المفرق غرب بعقوبة بعد تسجيل 24 حالة اصابة بالسرطان بعضهم توفي بسبب مضاعفات المرض".

واضاف، انه "وبعد شكاوى الاهالي تم الاتصال بدائرة البيئة لاجراء تحقيق معمق وتبين بان البرج كان عبارة عن محطة ثانونة وتغير الى رئيسة مع اضافة اطباق مشعة منذ 10 سنوات دون أي اذن" لافتا الى "اقامة دعاوى قضائية والمطالبة بالتعويضات للمرضى واسر المتوفين بالامراض السرطانية".

واشار الحيالي الى "ضرورة اعادة تدقيق في كل ابراج الهواتف النقالة في بعقوبة وبقية مدن ديالى للتأكد من مطابقتها للشروط البيئية في الترددات لتفادي ان تتحول الى لعنة تصيب المدنيين".

يشار الى ان خبراء يحذرون، من المخاطر الصحية المترتبة على إهمال الحكومة العراقية وتغاضيها عن نصب أبراج الاتصال فوق أسطح منازل المواطنين، فيما أشاروا إلى جملة من الأمراض التي سببتها تلك الأبراج.