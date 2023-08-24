2023/08/24 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استعرضت منظمة “امبيونتي ووتش” الهولندية، نتائج زيارتها إلى العراق لمتابعة ملف المفقودين والمغيبين ولقاء ذويهم.وذكرت منظمة برج بابل في بيان تلقته ايرث نيوز أن “معهد التطوير النيابي نظم جلسة مشتركة حضرها رئيسا لجنة حقوق الانسان ولجنة الشهداء والمفقودين في البرلمان العراقي، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الانسان، ومندوبون مفوضية حقوق الانسان، بالاضافة الى ممثلي […]

ظهرت المقالة منظمات مدنية تنسق مع الحكومة على إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمفقودين والمغيبين أولاً على ايرث نيوز.