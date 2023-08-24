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الاتحاد الوطني الكردستاني يطالب وزير الخارجية بالتدخل لحل الازمات بين العراق وتركيا

الاتحاد الوطني الكردستاني يطالب وزير الخارجية بالتدخل لحل الازمات بين العراق وتركيا
الاتحاد الوطني الكردستاني يطالب وزير الخارجية بالتدخل لحل الازمات بين العراق وتركيا
2023/08/24 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، سوزان منصور، اليوم الخميس، نتأمل من وزير الخارجية ان يكون لديه خطوات جدية لحل الازمات بين العراق وتركيا. وقالت منصور في تصريح لايرث نيوز: إن “حل الازمات مع الجارة تركيا من اهم صلاحيات وزير الخارجية وتعطيل مطار سليمانية الدولي في محافظة من محافظات الاقليم والاقليم جزء من […]

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