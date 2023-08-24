2023/08/24 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، سوزان منصور، اليوم الخميس، نتأمل من وزير الخارجية ان يكون لديه خطوات جدية لحل الازمات بين العراق وتركيا. وقالت منصور في تصريح لايرث نيوز: إن “حل الازمات مع الجارة تركيا من اهم صلاحيات وزير الخارجية وتعطيل مطار سليمانية الدولي في محافظة من محافظات الاقليم والاقليم جزء من […]

ظهرت المقالة الاتحاد الوطني الكردستاني يطالب وزير الخارجية بالتدخل لحل الازمات بين العراق وتركيا أولاً على ايرث نيوز.