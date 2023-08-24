2023/08/24 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزيري الخارجية، والطاقة والموارد الطبيعية التركيين استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 24 آب (أغسطس) 2023، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.وفي الاجتماع، الذي حضره وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، جرى التباحث بشأن آخر المستجدات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وشدد […]

ظهرت المقالة بارزاني يشترط موافقة الإقليم على تنفيذ “طريق التنمية” أولاً على ايرث نيوز.