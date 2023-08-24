2023/08/24 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية، تفاصيل مثيرة بشأن قضية سرقة المتحف البريطاني التي شغلت الرأي العام، خلال الأسابيع الأخيرة. وذكرت الصحيفة، أن لصًا كان يسرق ويشوه القطع الأثرية القديمة من المتحف البريطاني على مدار عقدين، في وقت لم تكن محتوياته معروضة للعامة ولم تتم فهرستها. واعتبرت الصحيفة في تقرير لها، أن هذه الواقعة تعتبر […]

ظهرت المقالة الكشف عن تفاصيل مثيرة في قضية سرقة المتحف البريطاني أولاً على ايرث نيوز.