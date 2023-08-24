2023/08/24 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس (24 آب 2023)، عن ضبط مُنتسب في أحد الأجهزة الأمنيَّة مُتلبّساً بالرشوة في أحد أحياء العاصمة بغداد.

وذكر بيان للنزاهة تلقته "بغداد اليوم"، ان "مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد شكلت فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ حول إقدام منتسبٍ في وزارة الدفاع على ابتزاز المواطنين ومساومتهم، وأخذ مبالغ ماليَّة منهم، وذلك بعد إيهامهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدة المواطنين، ومنها إنجاز معاملاتهم التقاعديَّة".

وبين، أنَّ "الفريق، بعد أن أجرى التحرّيات اللازمة، واستحصل الأمر القضائيّ، هرع إلى نصب كمينٍ محكمٍ للمُتَّهم، وتمكن بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون من ضبطه في أحد أماكن التسوُّق العامَّة مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ من إحدى النساء يُقدَّرُ بمليونين ومائتين وخمسين ألف دينار".

وأشار البيان الى انَّ "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق أظهرت أنَّ المُتَّهم مُنتسبٌ في وزارة الدفاع العراقيَّة - عمليَّات سامراء الفوج الثالث المغاوير، وأنه أقدم على مساومة المرأة الضحية؛ من أجل إنجاز معاملةٍ تقاعديَّةٍ، لقاء المبلغ الماليّ الذي تمَّ ضبطه بحوزته".

ولفت الى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ؛ بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".