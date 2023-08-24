2023/08/24 | 18:56 - المصدر: ناس نيوز

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نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين يستقبل وزير الخارجيَّة الماليزيّ في بغداد

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأربعاء المُوافِق 2023/8/24، وزير الخارجيَّة الماليزيّ السيِّد داتو سري د.زامري، في مبنى وزارة الخارجيَّة في بغداد.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين، ورحب السيِّد فؤاد حسين بقرار الحكومة الماليزيَّة بفتح سفارتها في العراق، مُؤكِّداً أنَّ العراق سيوفر كافة سُبُل الدعم لإنجاح عمل السفارة.



وناقش الجانبان موضوع منح سمات الدخول لمواطنيّ البلدين، وبحثا العلاقات الاقتصاديَّة والفرص الاستثماريَّة في العراق، داعيًا الشركات الماليزيَّة للعمل في العراق في مجال البنى التحتيَّة.



مُوضحاً، أنَّ تجربة شركة لتروناس النفطيَّة الماليزيَّة كانت تجربة ناجحة، لافتًا إلى أنَّ اللقاء بحث مسألة الشركات الماليزيَّة الخاصة بإدارة المطارات، بالإضافة إلى بحث السوق الماليزيّ النفطيّ وكيفيَّة الوصول إليه.



مُضيفاً، بحثنا الشُؤُون الاقتصاديَّة والثقافيَّة والسياحة الدينيَّة، مُؤكَّداً أنَّ هناك مشتركات بين الشعبين العراقيّ والماليزيّ من حيث الدين والتجربة الفيدراليَّة.



وأردف بالقول أنَّ هناك إرادة سياسيَّة لتعميق العلاقات وتطويرها بين البلدين.

من جانبه، أعرب وزير الخارجيَّة الماليزيّ داتو سري د.زامري، عن رغبة ماليزيا بتطوير العلاقات بين البلدين، مُنوهاً أنَّ الهدف من الزيارة إعادة فتح السفارة الماليزيَّة في العراق ومن المؤمل خلال الأسبوعين المقبلين سيتم إعادة فتحها.



مُشيراً، إلى أنه برعاية رئيس الوزراء الماليزيّ هناك مساع لتعميق العلاقات بين البلدين وتطويرها.

لافتًا، إلى السعيّ لدخول مواطنيّ البلدين دون الحاجة لسمات الدخول، مُوضحًا أنَّ هناك وجهات نظر متبادلة لتحقيق التعاون في كافة المجالات وتحقيق أجندة السلام.