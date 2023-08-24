العراق وماليزيا يبحثان رزمة ملفات لتعزيز التعاون بين البلدين

2023/08/24 | 18:56 - المصدر: ناس نيوز

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رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الخارجية الماليزي

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، وزيرَ خارجية مملكة ماليزيا السيد زامبري عبد القادر، والوفد المرافق له.

وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري، وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد سيادته، خلال اللقاء، حرصَ مجلس النواب على إقرار التشريعات اللازمة التي تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

من جانبه، عبَّر الوزير الماليزي عن دعم بلاده للعراق، ورغبتها في توطيد العلاقات الثنائية، كما قدَّم إلى سيادته دعوة لزيارة ماليزيا.

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المكتب الإعلامي

لرئيس مجلس النواب

24 آب 2023