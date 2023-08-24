2023/08/24 | 19:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أُغلق متحف “باردو” أكبر المتاحف الأثرية التونسية ليلة إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021 التي شملت تجميد برلمان الإخوان قبل أن يتمّ حلّه في وقت لاحق. ومتحف باردو، تلاصق بنايته بناية البرلمان، وهنالك باب مشترك بينهما، يعني يمكن أن تدخل إلى المجلس من باب المتحف والعكس صحيح. […]

ظهرت المقالة بعد 20 شهرا من إغلاقه.. الحياة تعود إلى متحف “باردو” التونسي قريبا أولاً على ايرث نيوز.