العلاق يبحث مع وفد من البنك الدولي تنظيم وترصين التحويل الخارجي

2023/08/24 | 19:10 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الخميس، مع وفد من البنك الدولي جهود البنك المركزي في تنظيم وترصين التحويل الخارجي.وقال بيان للبنك المركزي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" محافظ البنك المركزي استقبل وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وأضاف البيان، أن" اللقاء بحث جهود البنك المركزي العراقي في تنظيم وترصين التحويل الخارجي على وفق متطلبات الامتثال والمعايير الدولية وتشجيع التجار على الدخول إلى المنصة الإلكترونية لشراء الدولار عبر توفير التسهيلات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية التي تجري الحكومة تعديلات مرتقبة عليها".وأشار، إلى أن" اللقاء ناقش منح القروض الصغيرة من خلال مصرف "ريادة" الذي سيكون مسؤولا عن تقديم القروض المختلفة بدعم من البنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة والعمل على إنشاء شركة لضمان القروض، فضلاً عن الاهتمام بمعايير الامتثال والمخاطر لتطوير القطاع المصرفي".وتابع البيان، أن" اللقاء تناول أوضاع المصارف الحكومية التي تشكل ما يقارب 80% من حجم القطاع المصرفي العراقي وتناول الخطط للارتقاء بعملها ومنها تعديل أنظمتها الداخلية لتطبيق الحوكمة المؤسساتية التي أصدرها البنك المركزي، وخطط إعادة هيكلة تلك المصارف".وختم البيان، أن" وفد البنك الدولي أشاد بجهود وإجراءات البنك المركزي العراقي على جميع الأصعدة، مُبدياً استعداده لتقديم أي استشارات أو خبرات فنية في هذه المجالات، والاستمرار في تنفيذ البرامج التي يعمل عليها مع البنك المركزي".