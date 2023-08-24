رئيس هيئة الاستثمار: العراق حريص على توفير مؤشرات البيئة الآمنة

2023/08/24 | 19:10 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الخميس، حرص العراق على توفير مؤشرات البيئة الآمنة للاستثمار.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" مكية استقبل سفير دولة الكويت لدى العراق طارق عبد الله الفرج وبحثا تطوير العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين بغداد والكويت".وقال مكية، بحسب البيان، إن" العراق حريص على توفير مؤشرات البيئة الآمنة للاستثمار مع معايير الاستدامة في المشاريع الاستثمارية التي تعد رافداً حيوياً لموازنة الدولة"، مبيناً، أن" الهيئة تطبق سياسة الانفتاح بالتعامل مع الشركات والمستثمرين الأجانب والمحليين ومنح الإجازات الاستثمارية وفق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل".وأضاف، أن" الهيئة الوطنية تقود مشاريع استراتيجية كبرى في بغداد مع باقي هيئات الاستثمار في المحافظات وأعلنت عن فرص استثمارية كبيرة لـ(5) مدن جديدة في محافظات بغداد وكربلاء المقدسة وبابل والأنبار ونينوى".من جهته، أعرب السفير الكويتي عن شكره لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار لاهتمامه بتوسيع التعاملات مع الشركات الاستثمارية الدولية ومنها الكويتية.