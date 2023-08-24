2023/08/24 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نجحت هيئة التحقيقات و الامن الوقائي بالمديرية العامة للامن و الانضباط هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، الإطاحة بعنصرين من تنظيم داعش، واحالتهما الى القضاء العراقي. وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته ايرث نيوز “تحققت هذه العملية النوعية بعد رصد ومتابعة لعنصرين يحملان الصفة الامنية في تنظيم داعش ولاية نينوى ، ولاية كركوك (فرقة […]

ظهرت المقالة أمن الحشد يطيح بداعشيين بحوزتهما اسلحة متوسطة وعبوات لاصقة أولاً على ايرث نيوز.