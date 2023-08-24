2023/08/24 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إطلاق استمارة التقديم الإلكترونية الخاصة بالقبول المركزي في الجامعات الحكومية للقناتين العامة وذوي الشهداء للسنة الدراسية 2024/2023. وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقته ايرث نيوز “شروط وضوابط القبول المركزي بأن يكون الطالب من خريجي السنة الحالية ومن مواليد 1999 وما بعده فيما […]

ظهرت المقالة وزارة التعليم تطلق استمارة التقديم إلى القبول المركزي للسنة الدراسية 2024/2023 أولاً على ايرث نيوز.