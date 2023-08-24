2023/08/24 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأربعاء،، وزير الخارجيَّة الماليزيّ، داتو سري د.زامري، في مبنى وزارة الخارجيَّة في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين. ورحب فؤاد حسين بحسب بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “بقرار الحكومة الماليزيَّة بفتح سفارتها في العراق”، مُؤكِّداً أنَّ “العراق سيوفر كافة سُبُل الدعم لإنجاح عمل […]

ظهرت المقالة عدة ملفات على طاولة وزير الخارجية ونظيره الماليزي أولاً على ايرث نيوز.