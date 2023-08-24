2023/08/24 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

نوهت وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، إلى أن الصفحة الرسمية لشركة أدوية سامراء على فيس بوك، تعرضت للاختراق، فيما بيّنت عدم مسؤوليتها عن ما ينشر على الصفحة. الوزارة قالت في بيان إن “الصفحة الرسمية للشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) قد تعرضت للاختراق وتمَّ تهكيرها وان الشركة غير مسؤولة […]

ظهرت المقالة تنبيه من وزارة الصناعة حول عملية “تهكير” أولاً على ايرث نيوز.