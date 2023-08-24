الاتحاد العراقي يبحث مع اللاليغا ضمان الراحة للاعبين والأندية

2023/08/24 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث الاتحاد العراقي لكرة القدم، مع رابطة أندية الدوري الإسباني اللاليغا، ضمان الراحة للاعبين والأندية. وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم، عقد اجتماعاً موسعاً مع رابطةِ الدوري الإسبانيّ لكرةِ القدم (اللاليغا) عبر المنصةِ الالكترونيّة بحُضور رئيس الاتحاد عدنان درجال والأمين العامّ محمد فرحان، ومن جانب الرابطة لويس جيل/ مدير […]

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