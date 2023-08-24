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آدم رشيد يلتحق بالمنتخب الأولمبي العراقي في البصرة

آدم رشيد يلتحق بالمنتخب الأولمبي العراقي في البصرة
آدم رشيد يلتحق بالمنتخب الأولمبي العراقي في البصرة
2023/08/24 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أنهى المنتخبُ الأولمبيّ لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، آخر تحضيراته لمواجهةِ شقيقه السوداني الذي يلتقيه في الساعة 6:00 من عصر غد الجمعة في ملعبِ البصرة الدولي للمرة الثانية بعد أن انتهت المباراة الأولى بفوز أصحاب الضيافة بنتيجة 4-2 . التطبيق الأمثل الجهاز الفنيّ للمنتخبِ الأولمبي وضعَ اللمساتَ الأخيرة في المران المغلق استعداداً لتطبيقه […]

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