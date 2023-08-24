صور: نيران تحاصر عائلة أثناء إعداد ’الثواب’ لتوزيعه على المواطنين

2023/08/24 | 19:51 - المصدر: ناس نيوز

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حدث قبل قليل..

الدفاع المدني تنقذ عائلة من اربع نساء ورجل كبير بالسن وتخمد حريقاً بمنزل عند اعداد الطبخ بمنطقة القادسية ببغداد.

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نجحت فرق الدفاع المدني بإنقاذ عائلة مكونة من أربع نساء ورجل كبير بالسن محاصرين وسط نيران منزلهم نتيجة تسرب غازي مما أدى الى انفلاق عدد من الاسطوانات الغازية أثناء اعداد الطبخ المعد للتوزيع على المواطنين (للأجر والثواب) في منطقة القادسية وسط بغداد.

حيث استنفرت فرق الدفاع المدني ودفعت بعجلات الإطفاء والإنقاذ التخصصية وتسارعت بإخراج العائلة بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد وتطويق النيران والسيطرة على الحادث لتقدم الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي للمصابين منهم قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ألازم فيها.

يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة تسرب غازي مما أدى إلى اندلاع الحريق وتسبب بانفلاق عدد من الاسطوانات مما فاقم الحادث ونشر النيران وحاصر العائلة داخل المنزل .