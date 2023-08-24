إخماد حريق كاد يتسبب بكارثة لأربع نساء ورجل مسن في بغداد

2023/08/24 | 20:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني في بغداد، يوم الخميس، من إنقاذ عائلة من أربع نساء ورجل كبير بالسن من حريق اندلع بمنزلهم.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها نجحت بإنقاذ العائلة التي حاصرتها النيران التي اندلعت نتيجة تسرب غازي مما أدى الى انفلاق عدد من اسطوانات الغاز أثناء إعداد الطبخ المعد للتوزيع على المواطنين "للأجر والثواب" في منطقة القادسية وسط بغداد.

وبينت أن الفرق تمكنت من إخراج العائلة بالتزامن مع عمليات الإخماد وتطويق النيران والسيطرة على الحادث لتقدم الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي للمصابين منهم قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ألازم فيها.