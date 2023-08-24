2023/08/24 | 20:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، يوم الخميس، حالتيّ وفاة لطفل بحادث دهس وشاب قضى غرقاً، وانفجار عبوة محلية الصنع.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "طفلين يبلغان من العمر 14 عاماً من اهالي قضاء الشطرة، تعرضا لحادث دهس أثناء عملهما في أحد المواكب الحسينية، ما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر بجروح بليغة".

وأشار إلى أن "زائراً يبلغ من العمر 18 عاماً من أهالي محافظة البصرة متوجهاً إلى كربلاء لأداء الزيارة الأربعينية، غرق بنهر الفرات في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار أثناء السباحة بسبب حرارة الجو".

ولفت إلى أن "قوة أمنية تمكنت من انتشال الجثة وإرسالها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وأضاف المصدر أن "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت مستهدفة منزلاً في قضاء النصر شمالي محافظة ذي قار، وأدى الانفجار إلى أضرار مادية جسيمة بالمنزل، دون تسجيل اي اصابات تذكر".