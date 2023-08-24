العملات المشفرة تستقر اليوم بعد ارتفاعات الأمس وسط استمرار الحذر وتراجع المعنويات‎

2023/08/24 | 20:01 - المصدر: العملات المشفرة

شهدنا اليوم تداولات عريضة في سوق العملات المشفرة بقيادة البيتكوين التي تستقر عند القرب من مستوى 26430 دولاراً وذلك بعد مكاسب الأمس بنسبة 1.5%. كذلك تستقر الايثريوم اليوم بالقرب من مستوى 1670 دولاراً بعد أن سجلت مكاسب بأكثر من 2% الأمس.

فيما يستمر المتعاملون في سوق العملات المشفرة بالتركيز على ما يحدث في الولايات المتحدة. حيث شهدنا اليوم وثيقة رسمية تكشف المواعيد المحتملة لجلسة المحكمة التالية التي تجمع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ومؤسسة Ripple Lab، المطورة للعملة المشفرة XRP. فيما كشفت أن موعد استئناف المعركة القضائية قد يكون في وقت ما خلال الربع الثاني من العام 2024. في حين تحظى التطورات في هذه القضية اهتماماً بالغاً من قبل الأسواق حيث أن ثبوت إدانة Ripple Lab ببيع أدوات استثمارية غير مصرح بها للمستثمرين المؤسسين قد يُعطل ويؤخر تبني تكنولوجيا العملات المشفرة من قبل كبار المتعاملين في السوق.

في الإشارة إلى استمرار تراجع المعنويات في الأسواق، أشارت شركة مزود بيانات شبكات العملات المشفرة، Sentiment إلى استمرار ما يُسمى بالحيتان والقروش، وهم من يحيزون على كميات ضخمة نسبياً من البيتكوين، في إضافة البيتكوين إلى محافظهم مع موجود أكثر من 156 ألف محفظة تستحوذ على 10 إلى 10000 وحدة من البيتكوين وذلك مع إضافة إلى ما يُعادل 308 مليون دولار من البيتكوين خلال الست أيام الأخيرة. فيما تأتي هذه الأرقام بعد الكشف عن ثالث أكبر محفظة للبيتكوين قد تشكلت خلال الأسبوع الفائت مع حيازتها لحوالي 3 مليار دولار من البيتكوين.

أيضاً فقد رأينا في الأمس، وبحسب Whale Alert، معاملات ضخمة نسبياً على شبكة البيتكوين وذلك بتحويل 4800 بيتكوين بين محفظتين مجهولتين وكذلك تحويل 2900 بيتكوين من محفظة مجهولة وإيداعها في بورصة Coinbase. فيما قد تزامنت هذه التحويلات مع إطلاق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة تحذيراً لشركات العملات المشفرة بشأن شبكة من القراصنة من كوريا الشمالية.

إضافة إلى ذلك ومع استمرار المخاوف التنظيمية في الأسواق، فقد أعلنت بورصة العملات الرقمية Bitstamp عن إيقاف خدمة مشاركة عملات الايثريوم للحصول على العوائد من قبل العملاء "staking". وذلك مع التخوف من التحركات من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات والتي قادت بورصة Kraken إلى دفع تسوية بمقدار 30 مليون دولار وإيقاف خدمات " staking" لعملائها.

أما على الجانب الإيجابي، فقد أعلن مزود خدمات المتاجر الإلكترونية، Shopify، عن تمكين التجار في المنصة من قبل المدفوعات باستخدام العملة المستقرة USD Coin (USDC) التي تستند إلى شبكة Solana. في حين كانت قد مكنت Shopify عملائها من استخدام العديد من شبكات العملات المشفرة بما فيها البيتكوين لتسوية مدفوعات التجار.

أعتقد أن هذه المعنويات السلبية قد تستمر في الضغط على سوق العملات المشفرة خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة إلى حين وضوح بنية تنظيمية وتشريعية تُنظم سوق العملات المشفرة بما قد يرسم المسار المستقبلي لإمكانية تبني تلك التكنولوجيا من قبل المتعاملين المؤسسين في السوق. كما أن التحركات الضخمة نسبياً في محافظ العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، قد تستمر في اضعاف ثقة المتعاملين وتغذية حالة الحذر مما قد يحدث مستقبلاً في السوق ويقود إلى انهيارات أو تقلبات واسعة.