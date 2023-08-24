بغداد تبحث عن المياه واربيل عن النفط.. السليمانية تناقش الخارجية التركية برفع الحظر عن المطار

2023/08/24 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي يزور العراق حاليا، إزالة الحظر التركي على مطار السليمانية الدولي، والمستمر منذ 4 أشهر، قبل ان يجري تمديده حتى نهاية العام الحالي.

وقال المكتب الإعلامي لطالباني في بيان، اليوم الخميس (24 آب 2023)، تلقته "بغداد اليوم"، إنه استقبل في أربيل، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبحث معه العلاقات بين الإقليم وتركيا بالإضافة إلى العلاقة بين الإقليم وبغداد".

وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا خلال الاجتماع العلاقات بين الإقليم وتركيا وحل الخلافات القائمة وعلى رأسها ملف مطار السليمانية الدولي"، موضحا أن "الطرفين أكدا على أهمية تمتين العلاقات في المجالات المختلفة ولا سيما المجال التجاري".

وبحث الجانبان وفقا للبيان "الخلافات بين الإقليم وبغداد. مشددين على ضرورة حلها عبر الحوار والتفاهم، حيث أشار طالباني إلى تواصل المشكلات المتعلقة بحصة إقليم كوردستان المالية رغم المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية"، منوها إلى أن "تشرذم القوى والأطراف الكردستانية أثّر سلبا على عدم حل المشكلات بين الإقليم وبغداد، خاصة ما يتعلق منها بملف الموازنة".

وتطرق الاجتماع وفقا للبيان إلى "السبل الكفيلة بمكافحة تفشي المخدرات، إذ أكد الجانبان ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بينهما من أجل اجتثاث تلك الظاهرة.

وحظرت تركيا الطيران من والى مطار السليمانية في شهر نيسان الماضي، والذي انتهى في شهر تموز، قبل ان تمدده 6 أشهر اخرى حتى نهاية العام الجاري، بعد ان اتهمت تركيا السليمانية، بالسماح لعناصر حزب العمال الكردستاني بممارسة أنشطتهم من خلاله بالسفر والتنقل.

ويتضح بشكل جلي حجم الملفات التي سيحملها وزير الخارجية التركي لمجرد زيارته العراق خلال 48 ساعة، ففي بغداد تصدر ملف المياه وحزب العمال الكردستاني وكذلك تصدير النفط اجندة النقاش، فيما ناقشت اربيل ايضا موضوع تصدير النفط عبر ميناء جيهان وضرورة استئنافه، اما متطلبات السليمانية فكانت منصبة نحو رفع الحظر عن المطار، في موجز واضح لحجم الملفات العالقة بين العراق وتركيا.