رئيس الوزراء: العراق يمتلك فرص استثمارية واعدة والحكومة تقدم الدعم والتسهيلات

2023/08/24 | 20:10 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن العراق يمتلك فرصا استثمارية واعدة والحكومة تقدم الدعم والتسهيلات اللازمة، فيما أشار إلى أن الحكومة تؤسس لمشاريع تتكامل مع مشروع طريق التنمية الواعد.وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال إطلاق مشروع ريكسوس بغداد من قبل شركة استثمار القطرية، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مشروع ريكسوس بغداد السياحي يعد أول مشروع ضمن سياق التعاون بين العراق وقطر"، مبينا، أن" لدى قطر شركات وتجارب رائدة في الاستثمار".وأضاف، أن" التعاون بين العراق وقطر انطلق بزيارة أميرها تميم بن حمد آل ثاني، وهذا المشروع سيكون علامة معمارية مميزة"، موضحا، أن" التصميم استوحي من المعالم الحضارية وسيكون تحفة معمارية تليق ببغداد".وتابع، أن" المشروع سيكون سياحياً وخدمياً وتنموياً"، مشيرا، إلى أن" الاستثمار العربي في العراق إحدى بوابات الشراكة والتكامل، وبغداد اليوم هي قلب النشاط التجاري والثقافي والسياسي والاقتصادي".وأكد، أن" العراق يمتلك فرصا استثمارية واعدة والحكومة تقدم الدعم والتسهيلات اللازمة"، موضحا، أن" العراق يمتلك قاعدة متينة من الموارد والفرص والإمكانيات".ولفت إلى" أننا نؤسس لمشاريع تتكامل مع مشروع طريق التنمية الواعد".