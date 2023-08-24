2023/08/24 | 20:15 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، تمكن مفارزها من إلقاء القبض على 6 مطلوبين وفق أحكام ومواد قانونية مختلفة في محافظة كربلاء المقدسة.وذكرت وكالة الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه" تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والمتضمنة متابعة عصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون، وتزامناً مع إحياء مراسم الأربعينية في محافظة كربلاء المقدسة أطلقت وكالة الاستخبارات حملة أمنية ممنهجة استهدفت فيها مجموعة من الأهداف المنتخبة ضمن محافظة كربلاء المقدسة".وأضافت، أنه" تمكنت مفارزنا المختصة بمكافحة الإرهاب ضمن محافظة كربلاء من إلقاء القبض على 6 مطلوبين وفق أحكام ومواد قانونية مختلفة، كان أهمها تورطهم في الإتجار بالمخدرات والأسلحة، وآخرين في ابتزاز النساء من خلال استخدام أرقام هواتف وحسابات إلكترونية وهمية أما البعض الآخر فقد ارتكب جريمة الدكة العشائرية التي من شأنها ترويع المواطنين وزعزعة أمنهم".وتابعت، أنه" دونت أقوالهم واعترفوا صراحة قيامهم بتلك الأفعال الإجرامية، وأحيلوا إلى الجهات المعنية استعدادا لمثولهم أمام القضاء"، منبهة، بأنه" تهيب وكالة الاستخبارات بالمواطنين الكرام ضرورة الإبلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع أنحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144".