2023/08/24 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ انطلقت قوة من اللواء 33 ضمن عمليات نينوى للحشد الشعبي من محافظة نينوى صوب كربلاء المقدسة للمشاركة بتأمين الزيارة الاربعينية. وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته ايرث نيوز “يأتي ذلك استمرارا لعمليات الدعم المتواصلة من قيادة عمليات نينوى لتعزيز قاطع الفرات الأوسط للحشد بهدف انجاح الزيارة المليونية”. واضاف “ستعمل القوة بالتنسيق مع قيادة […]

ظهرت المقالة قوة من الحشد تنطلق من نينوى إلى كربلاء للمشاركة بتأمين الزيارة الأربعينية أولاً على ايرث نيوز.