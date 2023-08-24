2023/08/24 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

*ثلة خارجة عن القانون تورطت في تجارة المخدرات والسلاح وابتزاز النساء واخرون يمتهنون الدكات العشائرية لترويع المواطنين، وبعميلة نوعية مفارز وكالة الاستخبارات في محافظة كربلاء المقدسة تتمكن من القاء القبض عليهم استعداد لتأمين مراسيم الزيارة الاربعينية .* ======================== تتفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم والمتضمنة متابعة عصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون ، وتزامناً مع […]

ظهرت المقالة العراق.. عملية نوعية تفضي لاعتقال “ثلة خارجة عن القانون” أولاً على ايرث نيوز.