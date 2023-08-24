2023/08/24 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط (18) عجلة دون الموديل المسموح معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي وذكر بيان للهيأة وتلقته ايرث نيوز “تستمر هيأة المنافذ الحدودية بتنفيذ عمليات ضبط العجلات دون الموديل المسموح إستيراده والمراد تهريبها من قبل ضعاف النفوس حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي بناءاً […]

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