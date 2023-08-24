2023/08/24 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إطلاق مشروع بناء مجمع سياحي كبير وسط بغداد. وذكر بيان لمكتبه تلقته ايرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق العمل في مشروع بناء مجمع سياحي كبير وسط بغداد”. وأضاف البيان، أن “المجمع السياحي سيضمّ فندقاً ومجمعاً سكنياً من تنفيذ شركة استثمار القابضة القطرية”. […]

ظهرت المقالة السوداني: المشروع السياحي سيكون علامة مميزة وتحفة معمارية في بغداد أولاً على ايرث نيوز.