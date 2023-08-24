صلاح يوافق على عرض الاتحاد السعودي

2023/08/24 | 20:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكرت شبكة بي إن سبورتس، إن نجم ليفربول محمد صلاح وافق على عرض نادي اتحاد جدة السعودي.

وقال مراسل بي إن سبورتس "محمد صلاح أبدى موافقته على الانتقال إلى الاتحاد السعودي.. وحسم الصفقة يتوقف على التوصل لاتفاق مع ليفربول".

ويرتبط محمد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025.

وكانت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" قد ذكرت أن اتحاد جدة يعرض 100 مليون يورو على ليفربول، للتخلي عن صلاح، مع منح الفرعون المصري، 200 مليون إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.

وتشهد علاقة صلاح مع مدربه في ليفربول، يورغن كلوب، حالة من التوتر، خاصة بعد تبديله في لقاء تشيلسي بالجولة الأولى من البريميرليغ، وخروج اللاعب المصري غاضبا.

يذكر أن اتحاد جدة سيشارك في منافسات كأس العالم للأندية، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية هذا الموسم.