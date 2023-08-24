كيف أثر ارتفاع الحرارة والكهرباء على مزاجية موظفي العراق في دوائرهم؟

2023/08/24 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الباحث في الشأن الاجتماعي، فالح القريشي، اليوم الخميس (24 آب 2023)، عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على مزاجية بعض الموظفين داخل الدوائر الحكومية.

وقال القريشي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بما لا يقبل الشك ان ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على مزاجية بعض الموظفين داخل الدوائر الحكومية، فهذه الحرارة تؤثر بشكل سلبي على نفسية الانسان، خصوصاً ان بعض الموظفين يقدمون الى الدوام من مسافات بعيدة وسط هذا الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، ما يؤثر على مزاجهم حتى في التعامل مع المراجعين".

وبين، ان "عدم راحة الموظف في منزله بسبب انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة أيضا له تأثير على مزاج بعض الموظفين، خصوصاً ان بعضهم لا ينام الليل ولديه دوام صباحي وهذا بسبب ارتفاع الحرارة وعدم توفر الكهرباء، وكل هذه الضغوطات يكون لها تأثير على تعامل هذا الموظف مع المراجعين".

وكان تقرير لمجلة "تايم " كشف في 17 آيار الماضي العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة، ومعدلات الجريمة، حيث يبدو أن لسخونة الطقس علاقة بالقلق والاكتئاب لدى الإنسان.

واستند التقرير إلى دراسات أجراها عدد من خبراء علم النفس بالإضافة إلى شهادات عديدة بينها موقع تويتر، الذي أورد أن التغريدات التي تتضمن أحاسيس الكراهية والعدوانية تزداد خلال موجات الحر.

وقالت المجلة: "عندما نشعر بالانزعاج، نشعر بالحرارة؛ وعندما نغضب يغلي الدم في عروقنا".

يذكر أن خبراء حذروا، أكثر من مرة، من أن العالم سيشهد درجات حرارة قياسية جديدة في السنوات الخمس المقبلة، مرجحين أن ترتفع بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق المستويات قبل فترة التصنيع.

يشار الى ان العراق يعد واحد من بين خمسة دول في العالم الأكثر تأثرا بارتفاع الحرارة وتسجل بعض مدنه درجات حرارة قياسية تتجاوز نصف درجة الغليان خلال أشهر الصيف اللاهبة وسط أزمة مائية شديدة فاقمت من مشاكله.