2023/08/24 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ في واقعة غريبة، ينتظر علماء يابانيون تواصل كائنات فضائية معهم، بموجب رسالة مبعوثة إليها قبل 40 عاما. فقبل عقود، اكتشف العلماء نجمًا يحمل اسم Altair، وهو يشبه الشمس التي يكبر عنها ضعفًا. وفي 15 أغسطس/ آب من عام 1983، قرر اثنان من علماء الفلك في اليابان، وهما ماساكي موريموتو وهيساشي هيراباياشي، بعث رسالة […]

ظهرت المقالة انتظار عمره 40 عاما.. يابانيون يترقبون اتصالا من كائنات فضائية أولاً على ايرث نيوز.