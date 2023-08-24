2023/08/24 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

حذر مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة نينوى خالد عبد الكريم، اليوم الخميس (24 آب 2023)، من قيام أشخاص بجمع المعاملات من العوائل الفقيرة والمتعففة في المحافظة.

وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أشخاصًا يقومون بجمع المعاملات من المواطنين في جميع مناطق محافظة نينوى، وخاصة من ذوي الدخل المحدود والعوائل المتعففة".

وأضاف، أن "كل شخص يقوم بجمع المعاملات من العوائل المتعففة بحجة تسجيلها للحصول على شقق سكنية في مجمع باب سنجار، فهذا يعتبر احتـيال وتسول انتخابي، ويجب عدم تصديقهم والتعامل معهم".

وأعلنت الحكومة العراقية في (20 حزيران 2023) إرجاء موعد انتخابات مجالس المحافظات من 6 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء.

وتضمن البيان أن "مجلس الوزراء يحدد يوم 18 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي".

يذكر أن هذه الانتخابات تشمل 15 محافظة من أصل 19، حيث هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان غير مشمولة بالانتخابات.