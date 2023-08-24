’تنفيذ قطري’.. السوداني يطلق العمل بمشروع سكني وسط بغداد

2023/08/24 | 21:01 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الخميس، عن إطلاق العملة بمشروع بناء مجمع سكني وسط بغداد، من تنفيذ شرطة استثمار القابضة القطرية.

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وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (24 آب 2023)، أن "رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، يطلق العمل في مشروع بناء مجمع سياحي كبير وسط بغداد، يضمّ فندقاً ومجمعاً سكنياً من تنفيذ شركة استثمار القابضة القطرية".