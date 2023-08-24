الدفاع المدني تنقذ عائلة من حريق اندلع في منزلها بمنطقة القادسية ببغداد

2023/08/24 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني في العاصمة بغداد، اليوم الخميس (24 آب 2023)، انقاذ عائلة مكونة من اربع نساء ورجل كبير بالسن واخماد حريق بمنزل بمنطقة القادسية.

وقال بيان للمديرية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فرق الدفاع المدني، نجحت بإنقاذ عائلة مكونة من أربع نساء ورجل كبير بالسن محاصرين وسط نيران منزلهم نتيجة تسرب غازي مما أدى الى انفلاق عدد من الاسطوانات الغازية أثناء اعداد الطبخ المعد للتوزيع على المواطنين في منطقة القادسية وسط بغداد".

واضاف، ان "فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بعجلات الإطفاء والإنقاذ التخصصية وتسارعت بإخراج العائلة بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد وتطويق النيران والسيطرة على الحادث لتقدم الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي للمصابين منهم قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ألازم فيها".

واكد البيان، ان "سبب الحادث كان نتيجة تسرب غازي مما أدى إلى اندلاع الحريق وتسبب بانفلاق عدد من الاسطوانات مما فاقم الحادث ونشر النيران وحاصر العائلة داخل المنزل".