2023/08/24 | 21:27 - المصدر: Feedspot

في إنجاز مميز يضاف إلى سجل إنجازاته، حصل موقع "هذا اليوم" على تكريم رفيع المستوى على منصة Feedspot كواحد من أفضل 30 موقعاً لأخبار العراق على الإنترنت. هذا التكريم يأتي كتتويج لجهود الفريق الرائع والتفاني المستمر في تقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة للقراء.

ومنصة Feedspot، التي تُعد واحدة من أبرز وأكبر منصات التصفح على الويب، قد اختارت بعناية موقع "هذا اليوم نيوز" بسبب جودة محتواه وتميزه في تغطية الأخبار المحلية والعالمية بالاعتماد على عشرات من مصادرنا الإخبارية الرصينة. وقد تم هذا الاختيار بناءً على تقييم دقيق واحترافي من قبل لجنة التحكيم في المنصة.

والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ Feedspot، السيد أنوج أغاروال، أشاد بموقع "هذا اليوم" ووصفه بأنه جزء لامع من مشهد الإعلام العراقي على الإنترنت.

وأعرب عن فخره بتضمينه في هذه القائمة الاستثنائية لأفضل مواقع أخبار العراق.

ويعكس هذا التكريم التفاني المستمر لموقع "هذا اليوم" في تقديم الأخبار بمصداقية ومهنية عالية، ويعزز مكانته كواحد من أبرز المصادر الإعلامية على الويب في العراق والمنطقة.

وهذه هي القائمة التي وردت بناءً على تقييم Feedspot.

نشكر جمهورنا الكريم على دعمهم المتواصل وثقتهم فينا، ونعد بمواصلة تقديم المعلومات الجديرة بالثقة والتغطية الشاملة للأحداث المحلية والدولية.

لمتابعة آخر الأخبار والتحديثات من موقع "هذا اليوم"، ندعوكم لزيارة موقعنا على الإنترنت ومتابعتنا بانتظام.

نشجعكم على زيارة الرابط التالي للاطلاع على القائمة الكاملة لأفضل مواقع أخبار العراق على Feedspot :

ونشكركم مرة أخرى على دعمكم المتواصل، ونتطلع إلى مستقبل مشرق يحمل المزيد من النجاحات والإنجازات.

تابعوا موقع "هذا اليوم" للمزيد من الأخبار والتحديثات!

مع أطيب التمنيات،

مجموعة "هذا اليوم" للإعلام