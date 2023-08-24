رسميا.. واشنطن يوقع لتشيلسي

2023/08/24 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد ىاليوم- متابعة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس (24 آب 2023)، تعاقده مع المهاجم البرازيلي ديفيد واشنطن من نادي سانتوس مقابل رسوم يقال إنها تبلغ 22 مليون دولار.

ووقع واشنطن على عقد مدته سبع سنوات مع خيار التمديد لسنة إضافية مع "البلوز".

وقال تشيلسي إن البرازيلي الشاب يستطيع اللعب في أي مكان عبر خط الهجوم لكنه يعمل في الغالب كمهاجم صريح.

ومن غير المرجح أن يشارك واشنطن البالغ من العمر 18 عاما، بشكل أساسي في تشكيلة تشيلسي هذا الموسم نظرا لامتلاك الفريق عدة خيارات على مستوى خط الهجوم.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع برازيلي آخر من سانتوس أيضا هذا الصيف، هو أنجيلو غابرييل البالغ من العمر 18 عاما.