"سنشتاق للموجات اللاهبة".. الاجواء الساخنة تودع العراق حتى الصيف المقبل

2023/08/24 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس (24 اب 2023)، ان تكون درجات الحرارة في ايلول المقبل اقل من شهري اب وتموز، فيما يشير خبراء الطقس الى "توديع" موجات الحر بشكل نهائي حتى الصيف المقبل.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "الربع الأول من شهر تموز شهد تأثر البلاد بمنخفض موسمي حراري تعمق في فترات متعددة ومن ثم انحسر"، مبينا، أنه "خلال الأشهر الثلاثة من تموز ولغاية نهاية أيلول، سيكون هناك تذبذب بدرجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض".

وأضاف، أن "اشتداد الحرارة كان في الربع الأول من تموز الماضي، والتي كان تأثيرها واضحا على البلاد"، مشيرا، إلى أن "درجات الحرارة خلال الأيام الخمسة الماضية متفاوتة من منطقة لأخرى، فهناك مناطق سجلت 50 و 51 مئوية، فيما سجلت البصرة لمدة أربعة أيام متواصلة 49 و48 وحتى 47 مئوية".



وذكر، أنه "خلال شهر أيلول ستنخفض درجات الحرارة قياسا بشهري آب وتموز"، موضحا، أن "درجات الحرارة تقريبا حالياً وفق المعدلات العامة".



من جانبه، يقول الراصد الجوي صادق عطية، انه ابتداء من يوم غد ستنخفض درجات الحرارة في جميع مدن البلاد، مشيرا الى انه "بعد هذين اليومين ستنخفض الحرارة بشكل تدريجي وسنشتاق للموجات اللاهبة".



