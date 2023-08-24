"بغداد اليوم هي قلب النشاط التجاري والثقافي".. السوداني يطلق مشروع بناء مجمع سياحي

2023/08/24 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (24 آب 2023)، العمل في مشروع بناء مجمع سياحي كبير وسط بغداد، يضمّ فندقاً ومجمعاً سكنياً من تنفيذ شركة استثمار القابضة القطرية.

وقال السوداني في كلمته باحتفالية إطلاق المشروع ان "بناء مجمع سياحي كبير وسط بغداد سيكون مشروعا سياحياً وخدمياً وتنموياً" مرحباً بـ"المستثمرين من دولة قطر وشكرهم على روح المبادرة في تنفيذ باكورة التعاون مع العراق".

وأضاف ان "التعاون الواعد بين العراق وقطر انطلق انطلاقة جادة" مبينا ان "بغداد اليوم هي قلب النشاط التجاري والثقافي والسياسي والاقتصادي".

وأشار الى ان "المشروع السياحي سيكون علامة مميزة وتحفة معمارية في بغداد لاسيما وان قطر لديها شركات وتجارب رائدة في الاستثمار".

وأوضح السوداني ان "الاستثمار العربي في العراق إحدى بوابات الشراكة والتكامل".

وبين ان "المشروع السياحي يعد أول مشروع ضمن سياق التعاون بين العراق وقطر والعراق يمتلك فرص استثمارية واعدة والحكومة تقدم الدعم والتسهيلات اللازمة".

وأكد رئيس الوزراء، ان "العراق يمتلك قاعدة متينة من الموارد والفرص والإمكانيات".