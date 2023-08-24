وفد من إقليم كوردستان يؤجل زيارته إلى بغداد

2023/08/24 | 22:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكرت مصادر كوردية مطلعة، اليوم الخميس، أن وفد إقليم كوردستان المفاوض الذي كان مقرراً أن يزور بغداد للتباحث بشأن حصة الإقليم من الموازنة العامة، أجلّ الزيارة الى إشعار آخر.

وعلمت وكالة شفق نيوز من تلك المصادر أنه كان مقرراً أن يقوم وفد الإقليم بزيارة بغداد يوم غد الجمعة للتباحث بشأن تنفيذ بنود الموازنة العامة واستحقاقات كوردستان منها، إلا أن الزيارة تأجلت إلى آشعار آخر.

وأضافت المصادر أن التأجيل كان بسبب وفاة والد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.