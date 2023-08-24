اول تعليق من بوتين بشأن مصرع طباخه رئيس فاغنر

2023/08/24 | 22:05 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزعيم مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، يفجيني بريغوجين ووصفه، الخميس بأنه "رجل أعمال موهوب".

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وقال إنه يود التعبير عن "خالص تعازيه" لأسر الذين لقوا حتفهم في حادث سقوط الطائرة، والتي كان بريغوجين ضمن قائمة ركابها.

وأضاف بوتين، أن بريغوجين ارتكب "أخطاء" لكنه "حقق نتائج". وقال: "عرفت بريغوجين لفترة طويلة جدا، منذ مطلع التسعينيات. لقد كان رجلا ذو مصير معقد، وارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنه حقق النتائج المرجوة".

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن من الضروري انتظار نتيجة التحقيق الرسمي في الحادث الذي قتل فيه جميع الأشخاص الـ 10 الذين كانوا على متن الطائرة، قائلا إن "الفحص سيستغرق بعض الوقت".

وأكد بوتين أن قائد فاغنر "عاد من إفريقيا" يوم الحادث، الأربعاء.

واعتبر بوتين أن ضحايا تحطم الطائرة "قدموا مساهمة كبيرة في جهودنا المشتركة" في أوكرانيا، حيث تشن روسيا هجوما عسكريا منذ فبراير 2022.

وكانت السلطات الروسية أعلنت أن بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت، الأربعاء، بالقرب من موسكو، ولم ينج منها أحد، بعد شهرين من تنفيذه تمردا لم يكتمل ضد كبار ضباط الجيش.

وكان بريغوجين، الذي لقب لسنوات بـ"طباخ بوتين" ثريا، حيث نسج علاقات شخصية مع بوتين، الذي منحه ثقة لم يمنحها لكثيرين، حيث فاز بعقود مغرية، لتقديم الطعام ومشاريع البناء مع الحكومة الروسية، وذلك قبيل القيام بتأسيس مجموعته التي قاتل عناصرها في أوكرانيا، ودول أخرى، مثل سوريا ومالي وأفريقيا الوسطى وليبيا وغيرها.

وفي يونيو الماضي، دبر بريغوجين تمردا على موسكو واستطاع احتلال مقاطعة روستوف، حيث أسقط مقاتلو فاغنر عددا من المروحيات العسكرية، مما أودى بحياة طياريها أثناء تقدمهم نحو موسكو. ووصف بوتين ذلك بأنه عمل من أعمال الخيانة التي ستقابل برد قاس.