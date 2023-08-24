2023/08/24 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس، تقديم أكثر من ثلاثة آلاف طالب دولي للدراسة في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2024/2023. وأكد في كلمته خلال مؤتمر الابتعاث الأول الذي أقامته اللجنة العليا لتطوير التعليم في العراق، بحسب بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز، أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نجحت في […]

ظهرت المقالة وزير التعليم يعلن تقديم أكثر من 3 آلاف طالب دولي للدراسة في العراق أولاً على ايرث نيوز.