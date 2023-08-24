2023/08/24 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية في البلاد، والتأكيد على دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها، وفقاً للأولويات الخاصة بترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة. وذكر بيان لمكتب السوداني وتلقته […]

ظهرت المقالة رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان منع التجاوزات على الأراضي العراقية ويناقشان أزمة المياه أولاً على ايرث نيوز.